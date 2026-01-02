Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Pronóstico diario

Hoy en Buenos Aires, se espera que el clima presente condiciones de clima parcialmente nubosas. Por la mañana, las temperaturas estarán cercanas a los 5.6°C. Sin posibilidad de lluvia, el día empezará seco con una humedad relativa de aproximadamente 92%. Se recomienda abrigarse bien en las primeras horas, ya que el frío será protagonista.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Hacia la tarde, el cielo continuará parcialmente cubierto con temperaturas ascendiendo hasta los 15.7°C. Todo indica que la lluvia no hará su aparición, por lo que es un buen día para planificar actividades al aire libre. Durante la noche, el viento estará presente con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h. Recuerde disfrutar de las actividades nocturnas, pero no olvide llevar un abrigo, ya que el frío volverá a hacerse presente.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

En un día ideal para estar al aire libre, asegúrese de vestirse con capas para adaptarse a la variabilidad de las temperaturas. Mantenerse hidratado y protegerse de posibles ráfagas de viento también es recomendable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:05 y se ocultará a las 17:52. Esto brinda un tiempo considerable para disfrutar del día. Aproveche las horas de luz, especialmente si planea actividades al aire libre.