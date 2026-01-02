Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima Diario

Canal 26
viernes, 2 de enero de 2026, 06:01

Hoy en Catamarca, el clima presentará características variadas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas que fluctuarán entre los 6.4°C y 7.2°C. Será una jornada tranquila sin precipitaciones significativas, por lo que no es necesario llevar paraguas. Sin embargo, la humedad estará alrededor del 37%, lo cual es relativamente bajo, proporcionando una sensación más seca en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En el transcurso de la tarde y la noche, el panorama climatológico de Catamarca se mantendrá en condiciones similares. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 23.7°C, brindando un clima cálido y agradable. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de hasta 21 km/h, lo que podría brindar cierta frescura, especialmente hacia el anochecer. Es un buen día para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas para Catamarca

La salida del sol será a las 08:12 y el ocaso llegará a las 18:33. Aproveche estos horarios para planificar sus actividades al aire libre y disfrutar del día.