Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima Diario

Hoy en Catamarca, el clima presentará características variadas. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con temperaturas que fluctuarán entre los 6.4°C y 7.2°C. Será una jornada tranquila sin precipitaciones significativas, por lo que no es necesario llevar paraguas. Sin embargo, la humedad estará alrededor del 37%, lo cual es relativamente bajo, proporcionando una sensación más seca en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En el transcurso de la tarde y la noche, el panorama climatológico de Catamarca se mantendrá en condiciones similares. Las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 23.7°C, brindando un clima cálido y agradable. Los vientos estarán presentes con una velocidad media de hasta 21 km/h, lo que podría brindar cierta frescura, especialmente hacia el anochecer. Es un buen día para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas para Catamarca

La salida del sol será a las 08:12 y el ocaso llegará a las 18:33. Aproveche estos horarios para planificar sus actividades al aire libre y disfrutar del día.