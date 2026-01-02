Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima del día

Hoy en Chubut, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas de alrededor de 7.3°C. El viento soplará con una velocidad media de 31 km/h, lo que añadirá una sensación fresca en el inicio del día. La humedad relativa del aire alcanzará alrededor del 79%, lo que puede hacer que el clima sea un poco pesado. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, y la probabilidad de lluvia se mantiene baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, las condiciones meteorológicas continuarán similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 14.7°C, ofreciendo un clima agradable para cualquier actividad al aire libre. Los vientos seguirán siendo moderados, con ráfagas que podrían alcanzar los 52 km/h, manteniendo el aire moviéndose. A medida que el sol se ponga, se espera que el nivel de humedad se eleve levemente, pero sin afectar significativamente el confort. No se pronostican lluvias para el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol en Chubut saldrá cerca de las 08:49 y se pondrá alrededor de las 17:51. Estos horarios pueden proporcionar excelentes oportunidades para disfrutar de un hermoso amanecer o atardecer en la región. Aprovecha este tiempo para planear actividades al aire libre mientras disfrutas de la belleza del cielo chubutense.