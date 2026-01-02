Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Pronóstico diario

Clima para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy, en Ciudad De Buenos Aires, durante la mañana se espera un clima predominantemente templado, con cielos despejados y sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y los 16°C, proporcionando una agradable jornada para quienes planeen actividades al aire libre. Humedad estable alrededor del 62% y vientos de hasta 6 km/h provenientes del norte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, las condiciones seguirán siendo cálidas, alcanzando una máxima de 16°C. Aunque el cielo estará mayormente despejado, las temperaturas se mantendrán agradables. El viento soplará más moderadamente, con ráfagas de hasta 8 km/h. Durante la noche, la humedad se incrementará ligeramente, alcanzando un 78%, pero sin comprometer la calidad del aire. El clima continuará estable y agradable, sin indicios de lluvias en el horizonte.