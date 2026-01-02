Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

viernes, 2 de enero de 2026, 06:00

Clima para esta mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy, en Ciudad De Buenos Aires, durante la mañana se espera un clima predominantemente templado, con cielos despejados y sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 8.6°C y los 16°C, proporcionando una agradable jornada para quienes planeen actividades al aire libre. Humedad estable alrededor del 62% y vientos de hasta 6 km/h provenientes del norte.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde, las condiciones seguirán siendo cálidas, alcanzando una máxima de 16°C. Aunque el cielo estará mayormente despejado, las temperaturas se mantendrán agradables. El viento soplará más moderadamente, con ráfagas de hasta 8 km/h. Durante la noche, la humedad se incrementará ligeramente, alcanzando un 78%, pero sin comprometer la calidad del aire. El clima continuará estable y agradable, sin indicios de lluvias en el horizonte.