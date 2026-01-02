Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima y tiempo

Este viernes 2 de enero de 2026, el clima en Córdoba estará marcado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas comenzando alrededor de los 7.3°C. La humedad alcanzará el 54%, influenciando la sensación térmica al amanecer. A lo largo del día, se estima que la velocidad del viento será de 12 km/h, contribuyendo a mantener una atmósfera fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y la noche se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21.9°C, lo que proporciona un agradable ambiente para actividades al aire libre. Aunque las nubes podrían persistir, no se espera precipitación de lluvia. La humedad relativa por la noche se prevé que sea del 31%, lo cual es considerablemente bajo, favoreciendo una noche agradable y despejada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

El amanecer está programado para las 06:12, mientras que el atardecer sucederá a las 19:38. Estos tiempos de luz natural garantizan un día prolongado, ideal para quienes disfrutan de actividades diurnas.