Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima de hoy

Hoy en Corrientes, el clima nos recibe con una mañana que prevé estar parcialmente nubosa. Las temperatura mínima será de 8.2°C, mientras que la máxima alcanzará los 18.8°C. La velocidad del viento durante la mañana estará en torno a los 9 km/h, generando una sensación ligera de fresco. La humedad será de forma moderada, rondando el 89%, lo cual contribuye a una sensación de confort relativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, se espera que el cielo continúe con intervalos nubosos, pero permanecerá seco, sin precipitaciones pronosticadas. Las temperaturas oscilarán alrededor de los 18.8°C, y aunque el viento incrementará su velocidad hasta los 12 km/h, no se prevén ráfagas fuertes. Durante la noche, la nubosidad ligera podría dar paso a cielos más despejados a medida que las temperaturas desciendan nuevamente hacia los 8.2°C. La humedad se mantendrá en niveles elevados.

Observaciones Astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026. El amanecer está previsto a las 07:42 y el ocaso a las 18:08, brindándonos un día de 10 horas y 26 minutos de luz.