Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Condiciones climáticas

Pronóstico del tiempo para hoy por la mañana en Entre Ríos

La mañana de hoy en Entre Ríos se presenta con un clima suave y fresco, con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas oscilarán en torno a los 7.8°C, mientras que los valores de humedad máximos alcanzan el 82%. Si estás planeando salir, toma en cuenta que los vientos alcanzarán hasta 13 km/h. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, por lo que el día comenzará de manera tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y la noche, la temperatura máxima llegará a los 17.2°C. Los cielos seguirán con intervalos de nubosidad, pero las precipitaciones no están previstas. La velocidad del viento disminuirá levemente a un máximo de 10 km/h, conduciendo a una tarde apacible. Es un buen momento para disfrutar al aire libre. Además, se espera que el sol se ponga a las 18:05, dejando paso a una noche fresca con cielos despejados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol salió a las 07:58 y se pondrá a las 18:05. Aprovecha cualquier momento del día para disfrutar del entorno natural mientras las estrellas comienzan a brillar en el cielo de Entre Ríos.