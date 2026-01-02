Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima Formosa

La jornada en Formosa comenzará con un clima agradable. La mañana se presentará con tiempo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que rondarán los 7.9°C. No se espera que haya precipitaciones durante las primeras horas del día, y la probabilidad de lluvias se mantiene nula. El viento soplará con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, asegurando una brisa moderada mientras inicia el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán mayormente estables. Se prevé que las temperaturas asciendan hasta los 20.5°C, mientras que el cielo continuará con algunas nubes intercaladas. El viento podría intensificarse, superando velocidades de 17 km/h, lo que proporcionará un ambiente ventoso hacia el final del día. La humedad relativa del 93% podría incrementar la sensación de calor. Finalmente, la noche se espera que sea menos ventosa y algo más fresca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

Observaciones astronómicas: Hoy, en Formosa, el sol hará su aparición a las 07:37 AM y despedirá el día a las 06:08 PM. Esto garantiza alrededor de 10 horas y 31 minutos de luz diurna.