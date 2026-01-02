Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Tiempo y Clima

Pronóstico del tiempo para la mañana en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, mientras que el viento soplará con una velocidad media de 10 km/h. La humedad alcanzará un máximo de 85%, por lo que se espera una mañana fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, Jujuy experimentará cielos parcialmente despejados con temperaturas máximas que llegarán hasta los 18.4°C. Los vientos se incrementarán a 13 km/h, generando una sensación térmica más fresca. La humedad alcanzará máximos que pueden provocar condiciones levemente incómodas para los que no estén preparados para un poco de brisa nocturna.