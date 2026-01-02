Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Estado del Clima

En la mañana de hoy, el clima en La Pampa mostrará características de sol y nubes, con temperaturas mínimas situadas alrededor de 7.1°C. Los vientos serán moderados, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h, creando una sensación fresca al estar al aire libre. Es recomendable llevar abrigo para las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde y la noche, se prevé que las temperaturas asciendan hasta los 18.4°C. El cielo continuará parcialmente nublado, y los vientos soplarán con una velocidad que no superará los 29 km/h. La humedad máxima esperada será del 79%, con una presión atmosférica que se mantendrá estable en torno a 1020.8 mb. Es un buen momento para realizar actividades al aire libre, pero considerando los vientos, es aconsejable tomar precauciones con objetos sueltos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

El amanecer en La Pampa se ha presenciado a las 6:25 a.m., mientras que se prevé que el sol se ponga aproximadamente a las 8:08 p.m. Es un día propicio para disfrutar de las primeras horas del día con luz natural, antes de que oscurezca. La fase lunar es creciente, con el creciente lunar aumentando su visibilidad en el cielo nocturno.