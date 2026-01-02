Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Estado del tiempo

En la mañana de hoy en La Rioja, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas variarán entre los 6°C como mínima y los 21.1°C como máxima, lo que lo convierte en un día de contrastes térmicos. La humedad relativa alcanzará el 70%, aportando una sensación de frescura a la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, se prevé que las condiciones nubosas continúen. Aunque no se esperan lluvias, la presencia de nubes será constante. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 21 km/h, aportando una leve brisa en el ambiente. Es una buena jornada para planificar actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas:

Hoy, el sol saldrá a las 07:47 y se pondrá a las 18:35, brindando un día de relativa duración.