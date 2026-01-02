Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Estado del clima

Pronóstico del tiempo para Mendoza

Esta mañana en Mendoza, el clima se presenta mayormente despejado, con la ciudad recibiendo la salida del sol a las 8:05.

Las temperaturas mínimas estarán en torno a los 6.6°C, mientras que la humedad estará relativamente baja, llegando a un 57%. Los vientos soplan suavemente desde el norte a aproximadamente 22 km/h, aumentando su velocidad a medida que avance el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y la noche, el clima podría continuar con cielos parcialmente nubosos, y se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 17.5°C. Los vientos seguirán siendo moderados, con ráfagas que podrían llegar a los 37 km/h.

Se recomienda tener precaución ante posibles cambios en el clima durante la jornada, aunque no se esperan precipitaciones significativas, por lo que el día se mantendrá mayormente seco y agradable.

"Un buen día para actividades al aire libre, siempre y cuando se tome precaución con el viento."

Observaciones astronómicas para hoy

El sol se pondrá alrededor de las 18:35, permitiendo disfrutar de un atardecer hermoso en la ciudad de Mendoza.