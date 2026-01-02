Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Estado del cielo

Esta mañana en Misiones, el clima presenta un aspecto mayormente nublado. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, brindando una sensación fresca al comenzar el día. A medida que el día avance, el cielo mostrará nubosidad variable, lo cual define las condiciones meteorológicas matutinas. Además, habrá vientos moderados con una velocidad máxima de 10 km/h, llevando una brisa leve a lo largo del territorio misionero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Para la tarde y noche de este viernes, se anticipa que el clima en la región transite por un periodo sin cambios significativos. Las máximas podrían elevarse hasta los 18.2°C. Se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, dibujando un paisaje con posibilidades de claros ocasionales. La humedad en el ambiente se mantendrá en torno al 51%, generando una atmósfera relativamente confortable. Durante este lapso, los vientos se incrementarán ligeramente con picos de hasta 16 km/h, sin comprometer el desarrollo normal de las actividades diarias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

Este viernes en Misiones, los acontecimientos astronómicos estarán marcados por el amanecer a las 07:30 de la mañana, mientras que el atardecer tiñará el cielo de tonos naranjas a las 17:57, configuran un día con una duración solar total de aproximadamente 10 horas y 27 minutos.