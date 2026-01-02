Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima hoy

Hoy en Neuquén, el clima presentará cielos parcialmente nublados con una temperatura mínima prevista de 4.9°C en la mañana. No hay pronóstico de precipitación durante estas horas, así que los habitantes de la región pueden esperar condiciones bastante secas. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 13 km/h, trayendo consigo una suave brisa, mientras que la humedad alcanzará un 35%, haciendo que el día sea relativamente confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy en la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo bastante similares. La temperatura podría subir hasta alcanzar los 17°C. A medida que el día avance, los cielos mantendrán su aspecto parcialmente nublado, y la probabilidad de lluvia se mantendrá nula. La brisa se intensificará ligeramente, con vientos alcanzando hasta 17 km/h en su máxima. Aunque el clima es propicio para actividades al aire libre, es aconsejable llevar abrigo para mantener la calidez durante las horas más frescas del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Con estas condiciones, los cielos parcialmente despejados brindarán oportunidades ideales para disfrutar de un hermoso amanecer y de un atardecer en Neuquén.