Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Informe Meteorológico

Hoy, el clima en Río Negro estará caracterizado por un amanecer claro. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán alrededor de 6.8°C, acompañado por una ligera brisa con vientos de hasta 22 km/h. No se esperan precipitaciones durante el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Al llegar la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado con una temperatura máxima que rondará los 17.1°C. La velocidad del viento se mantendrá constante, mientras que la humedad alcanzará hasta el 82%. No hay un pronóstico de lluvia para las últimas horas del día. Dado el bajo nivel de precipitaciones, es un buen día para realizar actividades al aire libre.

En la noche, el viento disminuirá y no se esperan grandes fluctuaciones en el estado del tiempo. Manténgase atento para más actualizaciones.