Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima hoy

Pronóstico del tiempo en Salta para la mañana

En la mañana de este viernes, Salta experimentará un clima con cielo despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo un aire fresco a los madrugadores. No se espera precipitación para la mañana, por lo que puede disfrutar de una caminata o actividades al aire libre sin preocupaciones. La humedad relativa alcanzará un máximo del 47%, proporcionando un ambiente ligeramente seco. Los vientos estarán presentes, alcanzando hasta 8 km/h, lo que contribuirá a una agradable brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 21.2°C. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Aunque habrá una ligera brisa, con vientos de hasta 5 km/h, el ambiente continuará siendo favorable para las actividades al aire libre. Al caer la noche, las temperaturas descenderán lentamente, pero el clima permanecerá agradable. La humedad será consistente, proporcionando un ambiente cómodo para disfrutar de la velada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:28 AM y se pondrá a las 6:40 PM, lo que destaca una destacada cantidad de luz solar durante el día. Podría ser un excelente momento para planificar un día al aire libre o disfrutar de actividades que dependan de la luz del día.

Con estos datos en mente, Salta se presenta con un día cómodo y propicio para disfrutar de las diversas actividades que esta bella provincia tiene para ofrecer.