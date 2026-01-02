Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Pronóstico diario

Clima en San Juan

Hoy en San Juan, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán entre los 9.2°C por la mañana y los 20.4°C al mediodía. La probabilidad de precipitaciones es del 0%, lo que indica que será un día seco. El viento soplará del sur a una velocidad máxima de 11 km/h, proporcionando una sensación térmica agradable. La humedad estará presente en el 33% del aire, pero sin mayores complicaciones para quienes planifiquen actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, se espera que el clima continúe parcialmente nuboso, manteniendo temperaturas agradables de alrededor de 20.4°C. El viento se mantendrá constante, soplando a 11 km/h. Cuando caiga la noche, el pronóstico indica cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y despejada. Las condiciones astronómicas serán ideales para la observación del cielo, con la luna en fase creciente, añadiendo un hermoso espectáculo celestial para los aficionados a la astronomía.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, brindando un día pleno para disfrutar de las actividades bajo el sol. Cabe destacar que al amanecer y al atardecer, los colores del cielo se vuelven especialmente fotogénicos debido a las refracciones de la luz solar.