Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Pronóstico Diario

Hoy en San Luis, el clima tendrá principalmente condiciones de cielo parcialmente nuboso. Se espera una temperatura mínima de 7.5°C, comenzando la jornada con una humedad de alrededor del 66% y vientos moderados que alcanzarán velocidades de hasta 22 km/h. El clima estará influenciado por estos vientos a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las temperaturas subirán llegando a un máximo de 17.7°C. La humedad se mantendrá entorno al 66%, sin mayores cambios. Los vientos continuarán, pero se espera que disminuyan levemente, manteniendo una velocidad de 19 km/h durante la noche. No hay precipitaciones significativas previstas para este periodo, por lo que se trata de un día tranquilo en cuanto a condiciones climáticas extremas.

Recomendaciones

Dado el estado del tiempo, se recomienda vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, comenzando con temperaturas más frescas por la mañana y más cálidas por la tarde. También es recomendable llevar protección solar por si hay claros en la ~nubes, aunque no está del todo claro si las nubes se despejarán completamente.

Observaciones astronómicas

Para quienes disfrutan de la observación astronómica, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Aprovecha estos momentos para disfrutar del día al aire libre o simplemente para observar el paisaje urbano bajo la luz cambiante.