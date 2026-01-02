Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima diario

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz

En la mañana de hoy, se anticipa un día con cielo parcialmente nuboso en Santa Cruz. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C y alcanzarán máximas de 7.3°C. Es un buen momento para disfrutar del clima, especialmente si disfruta de temperaturas frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso, con vientos alcanzando una velocidad máxima de 25 km/h. La humedad prevista es de 80%, lo cual podría hacer que la sensación térmica sea un tanto más baja de lo normal. En la noche, se espera que el clima continúe de la misma manera, manteniendo una temperatura confortable para actividades al aire libre.

Este es un día ideal para aprovechar la naturaleza y salir a explorar. Las condiciones climáticas con temperaturas bajas y nubosidad parcial permiten disfrutar de actividades físicas sin el agobio del calor.

Es importante mencionar que debido a la alta humedad, aquellas personas susceptibles al clima húmedo deberían tener precauciones. Un abrigo ligero podría ser útil para la noche por la caída de temperaturas.