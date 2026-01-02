Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Pronóstico Diario

El Clima en Santa Fe esta Mañana

Esta mañana en Santa Fe, se espera un día con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que variarán entre los 7.9°C como mínima. No se anticipan precipitaciones, y el viento soplará a una velocidad máxima de 11 km/h. Para más detalles sobre el clima haga click aquí.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo similares, con una máxima de 18.5°C. El viento se mantendrá en un máximo de 21 km/h. La noche también será parcialmente nubosa, manteniendo las temperaturas del día. Se espera que el viento disminuya un poco hacia la noche, pero seguirá presente.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer en Santa Fe será a las 07:59, y el atardecer llegará a las 18:06, mientras que la luna saldrá a las 17:23 y se pondrá a las 07:28.

Nota de precaución: Aunque no se esperan precipitaciones, las condiciones del viento pueden cambiar rápidamente, así que manténgase informado.