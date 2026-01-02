Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

El clima matinal en Santiago Del Estero

Esta mañana en Santiago Del Estero, el clima será predominantemente despejado, con temperaturas mínimas cercanas a 9.5°C. Si bien la humedad se mantendrá en niveles del 44%, los vientos serán leves, alcanzando velocidades máximas de 11 km/h. Para más detalles, visite nuestro sitio de clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, el cielo se cubrirá parcialmente, pero será un día mayormente seco ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula. Las temperaturas máximas rondarán los 22°C, un cambio marcado si se lo compara con la mañana más fresca. Al caer la noche, esperamos que las temperaturas disminuyan gradualmente, proporcionando un ambiente más fresco para descansar.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

En cuanto a las condiciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 07:32 y se ocultará a las 18:29, ofreciendo un ciclo completo diurno para disfrutar al aire libre. La fase lunar actual es relativamente neutra, lo que sugiere noches tranquilas con visibilidad clara para las estrellas.