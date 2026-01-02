Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Clima Diario

Hoy en Tierra Del Fuego, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas estarán cerca de los -0.6°C, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si tiene que salir temprano. La probabilidad de precipitaciones es del 93%, aunque no se espera que esto se traduzca en grandes acumulados de agua.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y hacia la noche, las condiciones continuarán siendo un poco frescas, con temperaturas alcanzando un máximo de 2.9°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, y la humedad rondará el 99%, lo que puede incrementar la sensación de frío. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 17 km/h, así que podríamos experimentar algunas ráfagas suaves.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

En cuanto a las fases astronómicas, el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. Así, tendremos unas pocas horas de luz diurna para disfrutar de las actividades al aire libre, que siempre puede ser una buena opción para aquellos que quieren disfrutar de algunos momentos de esparcimiento durante el día.