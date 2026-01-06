Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima y tiempo

En Buenos Aires, el clima clima para este martes 6 de enero de 2026 será marcado por momentos de nubosidad variable. Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que rondarán los 5.6°C. La sensación térmica estará influenciada por una humedad que alcanzará alrededor del 92%, lo que podría generar una sensación de frescura reducida.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Ya en la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 15.7°C. Los vientos, con una velocidad media de alrededor de 21 km/h, aportarán un aire fresco a la atmósfera. El cielo continuará parcialmente cubierto, dando paso a una noche tranquila y sin precipitaciones significativas.

Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Recuerde que pequeños cambios en la humedad o el viento podrían modificar la percepción del clima, así que manténgase al tanto de las actualizaciones durante el día.