Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Condiciones meteorológicas

Hoy en Catamarca, se pronostica un inicio de jornada con clima predominantemente nublado. Las temperaturas matutinas estarán cercanas a los 6.4°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la humedad será notablemente alta, rondando el 65%, con vientos suaves provenientes del noroeste alcanzando hasta 16 km/h, destacándose un viento algo más intenso en algunas horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, el panorama será algo más despejado, aunque las nubes seguirán presentes de manera esporádica. Las temperaturas máximas llegarán a los 23.7°C a lo largo del día, favoreciendo un ambiente cálido. El viento irá disminuyendo a medida que avanza la tarde, proporcionando una brisa leve y constante.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:12 y se esconderá en el horizonte a las 18:33. Para aquellos interesados en la astronomía, la luna saldrá a las 17:53 y se pondrá a las 07:40, brindando así un cuadro celeste digno de observar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

Bajo estas condiciones climáticas se aconseja vestir ropa ligera durante el día para afrontar el calor, mientras que una chaqueta podría ser útil en la noche debido a las bajas temperaturas. Manténgase hidratado y aproveche los momentos con menor nubosidad para realizar actividades al aire libre.