Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima actual

Este martes, el clima en Chubut iniciará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.3°C como mínima y alcanzarán una máxima de 14.7°C durante las horas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche, el pronóstico indica que el cielo se mantendrá predominantemente parcialmente nublado. Los niveles de humedad rondarán alrededor del 79%, con vientos que podrían alcanzar hasta 32 km/h.

Hoy es un día perfecto para realizar actividades al aire libre aprovechando las temperaturas agradables y el cielo parcialmente nublado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

El sol hoy saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51. La fase lunar para hoy se encuentra casi en luna llena, lo que ofrecerá una excelente oportunidad para la observación astronómica nocturna.