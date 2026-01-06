Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima matutino en Ciudad De Buenos Aires

En la mañana de hoy, el clima será parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas rondando los 8.6°C. Se prevén vientos suaves que pueden alcanzar hasta los 12 km/h. La humedad se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 62%. Es un buen momento para actividades al aire libre, aunque recomendamos llevar una chaqueta ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso, las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C. La velocidad del viento aumentará levemente, llegando hasta los 22 km/h. Se espera una humedad del 78%, lo que podría dar una sensación de frescura. Si sale por la noche, considere llevar un abrigo, ya que la temperatura puede bajar considerablemente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

El sol saldrá alrededor de las 07:57 y se ocultará a las 17:50 horas. Para los amantes de las observaciones astronómicas, se recomienda planificar ver el amanecer desde un lugar alto de la ciudad para disfrutar de las hermosas vistas.