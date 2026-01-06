Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima Diario

Hoy en Córdoba, se anticipa un día con clima inestable. Las temperaturas mínimas serán de 7.3°C, mientras que las máximas alcanzarán los 21.9°C.

Clima al amanecer: Espere un suave aumento de temperatura desde las primeras horas de la mañana. Los vientos tendrán una velocidad media en kilómetros por hora, manteniéndose alrededor de 11 km/h, pero pueden subir a ráfagas de viento de 15 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso y la temperatura oscilará cerca de los 17°C a 21.9°C. El viento podría intensificarse hacia la noche con picos de 15 km/h, manteniendo la humedad en un promedio del 54%. Es poco probable que se presenten precipitaciones durante la jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:12, brindando un comienzo brillante al día, mientras que el ocaso será a las 18:21. Recomendamos aprovechar el período soleado para actividades al aire libre. La fase lunar en este día indica una luna en cuarto creciente.