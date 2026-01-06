Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima mostrará algunas variaciones de acuerdo a lo anunciado. Durante la mañana, se prevé un cielo mayormente despejado con temperaturas que irán aumentando gradualmente. La temperatura mínima registrada es de 8.2°C. Se percibirá una humedad alrededor del 90%, lo cual es indicador de un ambiente fresco y húmedo. La velocidad del viento será moderada alcanzando hasta 19 km/h, manteniendo un ambiente agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y noche, se espera un cambio hacia un clima más cálido con temperaturas máximas de 18.8°C. Los cielos se mantendrán despejados, y el viento se intensificará ligeramente llegando a ráfagas de hasta 22 km/h. Esta es una excelente oportunidad para disfrutar actividades al aire libre con precauciones mínimas, ya que no se esperan precipitaciones durante el día.

Observaciones astronómicas

Para aquellos interesados en la observación del cielo, la salida del sol está prevista a las 07:42 am, brindando un amanecer sereno para comenzar el día. El ocaso tendrá lugar a las 18:08 pm, concluyendo con vistas idóneas para los aficionados a la fotografía.