Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima del día

Pronóstico del tiempo en Formosa para hoy

Hoy en Formosa, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día, con una temperatura mínima registrada de 7.9°C. Aunque no se espera precipitación, la humedad alcanzará un nivel notable del 96%. Los vientos estarán soplando del sureste con velocidades constantes de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 20.5°C, manteniendo el cielo parcialmente cubierto. Sin previsión de lluvia, el ambiente permanecerá fresco y agradable. Los vientos continuarán soplando del sureste, aunque podrían intensificarse ligeramente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Este día, el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 18:08. A lo largo de la noche, la luna hará su aparición a las 17:29 y se pondrá a las 07:02 del día siguiente, brindando un espectáculo celestial para quienes disfruten de la observación astronómica.