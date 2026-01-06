Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Hoy en la provincia de Jujuy el clima estará caracterizado por cielos parcialmente nublados y temperaturas que variarán ampliamente a lo largo del día. Por la mañana se prevé una temperatura mínima de 4.2°C y será un clima mayormente seco, sin probabilidad de lluvias. La sensación térmica será bastante fresca, ideal para quienes disfrutan del aire limpio y fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, se espera que la temperatura ascienda hasta alcanzar un máximo de 18.4°C. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría provocar una ligera agitación del ambiente. La humedad será considerablemente alta durante todo el día, alcanzando un máximo del 85%, lo que podría incrementar la sensación de bochorno. Hacia la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado sin precipitaciones en el horizonte.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Este martes 6 de enero, la salida del sol en Jujuy está programada para las 08:01 y se pondrá alrededor de las 18:41, brindando un día moderadamente largo para disfrutar de actividades al aire libre. Asegúrese de planificar su día en torno a estas horas para maximizar su tiempo bajo la luz solar.