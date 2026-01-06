Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima en La Pampa

El clima en la mañana de La Pampa presentará cielos parcialmente nubosos. Se anticipa una temperatura mínima de 7.1°C, ideal para comenzar el día con actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una campera ligera por la mañana. La humedad se mantendrá alrededor del 40%. Las ráfagas de viento alcanzarán los 29 km/h, lo que podría hacer sentir las temperaturas un poco más frescas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y hasta la noche, el cielo continuará parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, creando un ambiente agradable. Se espera que los vientos disminuyan su velocidad a unos 14 km/h, brindando una sensación térmica cálida. El cielo despejado permitirá observar el atardecer a las 18:08.