Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

martes, 6 de enero de 2026, 06:02

Hoy en La Rioja, el clima para la mañana se presenta con condiciones de despejado. Se espera que las temperaturas mínimas se ubiquen alrededor de los 6°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h. La humedad estará presente con un porcentaje que podría alcanzar hasta el 40%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, el pronóstico indica cielos parcialmente cubiertos, extendiéndose la nubosidad pero sin precipitaciones previstas. Las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 21.1°C como máximo. Los vientos seguirán presentes, aunque de manera moderada, con ráfagas que no superarán los 21 km/h.

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 07:47 horas, mientras que la puesta de sol está prevista para las 20:35 horas.