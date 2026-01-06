Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima Mendoza

Esta mañana en Mendoza, el clima se presenta despejado con temperaturas que oscilan entre los 6.6°C y 17.5°C. Se espera una humedad del 42% máxima y un leve viento con ráfagas que alcanzarán hasta 11 km/h. La máxima probabilidad de precipitaciones es del 0%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que transcurra el día, las condiciones se mantendrán con el cielo consistentemente despejado. Hacia la tarde y noche, el mercurio seguirá marcando temperaturas agradables con una máxima de 17.5°C. Se prevé una velocidad media del viento en torno a 7 km/h, con vientos que podrían alcanzar una velocidad de hasta 11 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el amanecer de hoy se producirá a las 08:34 y el atardecer será a las 18:35. Se podrá apreciar la luna en fase creciente a las 17:52.