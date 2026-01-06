Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima del día

Condiciones Matutinas en Neuquén

En la mañana de hoy, se prevé un clima despejado en Neuquén, con una temperatura mínima de 4.9°C. Es importante destacar que, a lo largo de la mañana, se experimentarán vientos de hasta 27 km/h. La humedad relativa alcanzará el 71%, creando un entorno fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que aumentarán a un máximo de 17°C. Los vientos continuarán soplando, aunque con menos intensidad que en horas de la mañana, y se prevé una medida máxima de 3.6 m/s. Hacia la noche, el viento disminuirá significativamente, lo que permitirá disfrutar de un final de día más tranquilo.

Observaciones astronómicas para el 6 de enero de 2026

En cuanto a eventos astronómicos, hoy el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16. Estos horarios proporcionan una buena cantidad de horas de luz solar para aprovechar al máximo el día.