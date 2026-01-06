Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Estado del clima

En este martes, el clima en Río Negro presentará condiciones favorables con un cielo mayormente despejado durante la mañana. Las temperaturas comenzarán con un registro mínimo de 6.8°C, elevándose gradualmente a lo largo del día. Aunque no se pronostica lluvia para estas primeras horas, los vientos podrían alcanzar una velocidad máxima de 22 km/h, brindando un efecto refrescante en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Avanzando hacia la tarde y noche, se espera que las temperaturas se sitúen en torno a un máximo de 17.1°C. El cielo parcialmentenuboso podría proporcionar un espectáculo contrastante hacia el oeste a medida que el día avanza. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, los vientos se mantendrán con una intensidad similar a la del día, asegurando una brisa constante.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Río Negro

Si planeas salir, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente debido al constante viento. El nivel de humedad podrá variar, alcanzando un valor destacado del 82% en ciertas horas, lo que podría incrementar la sensación térmica de frío por la mañana. Recuerda, permanecer hidratado es crucial incluso en días con temperaturas moderadas.