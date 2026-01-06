Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima diario

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por una mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, ofreciendo una mañana fresca. Sin embargo, la sensación será bastante más fresca debido a la presencia de vientos con una velocidad máxima de 8 km/h, proporcionando unas condiciones agradables para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, se espera un incremento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21.2°C. Los cielos permanecerán con poca nubosidad, brindando un entorno adecuado para disfrutar de las actividades nocturnas. No se espera lluvia durante todo el día, con una humedad considerable de alrededor del 86%, lo que podría hacer que se sienta algo cálido. El viento se mantendrá estable con velocidades de hasta 8 km/h en algunas áreas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

El sol hará su aparición alrededor de las 08:03 de la mañana, comenzando así la jornada con luz natural. La puesta de sol se producirá a las 18:40, marcando el fin del día y permitiendo disfrutar de una hermosa puesta de sol. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, hoy será un buen día para disfrutar del cielo nocturno en Salta debido a las condiciones favorables del clima.