Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Pronóstico diario

En San Juan, el clima durante la mañana de hoy, martes 6 de enero de 2026, se espera que sea parcialmente nuboso con temperaturas que alcanzarán un mínimo de 9.2°C. La humedad será del 61% y los vientos tendrán una velocidad promedio de 11 km/h. Por tal motivo, el ambiente se sentirá fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En la tarde y noche de hoy, el clima continuará con una tendencia parcialmente nubosa. Las temperaturas máximas rondarán los 20.4°C, ideal para quienes quieran disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, el nivel de humedad aumentará ligeramente, por lo que aquellos con problemas respiratorios deben tomar precauciones. Los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 17 km/h, por lo tanto, se recomienda cuidarse del viento frío especialmente por la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Hoy, el sol en San Juan hará su aparición a las 8:29 horas y se ocultará a las 18:37 horas. Este margen diurno ofrece una buena cantidad de horas de luz para realizar actividades durante el día.