Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima Diario

Pronóstico del clima para la mañana en San Luis

Esta mañana en San Luis, el tiempo estará marcado por un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.5°C, con una humedad del 66%. Los vientos predominantes tendrán una velocidad media de 36 km/h, aumentando la sensación térmica. La probabilidad de precipitaciones es baja, asegurando una jornada tranquila.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Durante la tarde y la noche, se espera que el clima continúe con características similares. Las temperaturas llegarán a un máximo de 17.7°C. La velocidad del viento se mantendrá entre 5 y 10 km/h. La humedad seguirá en niveles moderados, aproximadamente 42%, asegurando un ambiente cómodo a medida que el día avanza hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Observaciones astronómicas indican que el sol salió a las 08:25 AM y se pondrá a las 06:24 PM, mientras que la luna ya ha salido a las 05:56 AM y se pondrá a las 05:41 PM. El fase lunar actual es nueva, lo que podría revestir interés para quienes estén atentos a los ciclos lunares en esta fecha específica.