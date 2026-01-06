Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima Hoy

Condiciones climaticas de la mañana

Esta mañana en Santa Cruz se anticipa un clima con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Puedes seguir el pronóstico del clima para más detalles. La velocidad del viento alcanzará hasta 16 km/h, ofreciendo una brisa moderada a lo largo del día. La humedad condicionará el ambiente, manteniéndose en valores altos, cercanos al 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Para la tarde y noche, el tiempo en Santa Cruz continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que llegarán a 7.3°C. Se recomienda llevar abrigo si planea salir, considerando que el viento podría incrementar la sensación de frío. La tarde es ideal para actividades al aire libre con viento moderado de hasta 25 km/h.

Consejo: Mantén siempre una chaqueta a mano, incluso si el día parece despejado, el viento puede hacer que las temperaturas sientan más frescas de lo que realmente están.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su aparición en el cielo de Santa Cruz a las 09:40 y se despedirá a las 17:34. Será un buen día para observar el cielo durante la tarde gracias a las condiciones nubladas parcialmente que pueden generar efectos de luz interesantes. Aprovecha la luz solar de la tarde para tus actividades.