Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Clima Hoy

Hoy en Santa Fe, el clima se presenta con temperaturas que variarán desde los 7.9°C hasta los 18.5°C. Por la mañana, se espera un día mayormente claro con algunas nubes dispersas, sin precipitaciones en el horizonte. Los vientos tendrán una presencia destacada, alcanzando velocidades máximas de hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura para quienes transiten por las calles de la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y hasta bien entrada la noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas tenderán a descender levemente, proporcionando un ambiente menos cálido que durante el día. Sin embargo, la sensación de humedad máxima podría alcanzar el 85%, lo cual podría resultar en una percepción de pesadez en el ambiente. Es recomendable mantener la hidratación adecuada y vestir con ropa ligera.

No se esperan lluvias, por lo que las actividades al aire libre no deberían interrumpirse. Los vientos permanecerán estables, haciendo del clima un tema casi perfecto para aquellos que recurren al transporte en bicicleta o simplemente deseen disfrutar de una caminata vespertina.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Hoy, el amanecer en Santa Fe está previsto a las 07:59, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:06. Este margen de tiempo proporciona abundante luz para realizar tareas diarias, así como para llevar a cabo observaciones astronómicas amateurs antes de que el lado oscuro del día se instale alrededor de la ciudad.