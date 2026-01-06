Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 6 de enero de 2026

Hoy, en la provincia de Tierra del Fuego, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas del día, con temperaturas que variarán entre -0.6°C y 2.9°C. Es importante tener en cuenta el clima de la región si planea actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y la noche, se prevé que los cielos permanezcan nublados, pero con una leve posibilidad de precipitaciones. Las temperaturas máximas se mantendrán alrededor de 2.9°C, conservando una humedad relativa que oscilará en torno al 96%. Se espera que los vientos se presenten con velocidades medias de hasta 17 km/h, lo que puede incrementar la sensación térmica de frío.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 6 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su aparición a las 9:54 y se ocultará por la tarde a las 17:12. Estas horas marcan los momentos más destacados del día en términos de luz natural, ideales para las actividades que dependan de la visibilidad solar.