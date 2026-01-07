Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima de hoy

En la mañana de hoy en Catamarca, el clima se presentará con una leve neblina que dará paso a cielos mayormente despejados a medida que avanza el día. Las temperaturas matutinas fluctuaran entre 6.4°C y 15°C. Aunque se espera que no haya precipitaciones, la humedad rondará el 37%, lo cual podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 16 km/h, manteniendo un flujo constante del noreste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y la noche, las condiciones climáticas seguirán siendo mayormente estables. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 23.7°C y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja. Se prevé que el viento aumente levemente su intensidad alcanzando hasta 21 km/h, creando una ligera brisa. El cielo estará parcialmente nublado, proporcionando un respiro del sol directo, mientras que la humedad se reducirá al 37%, favoreciendo un ambiente más seco. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque los ciudadanos deben protegerse del sol en las horas pico para evitar quemaduras.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

Este miércoles 7 de enero, el amanecer en Catamarca será a las 08:12 horas, proporcionando un desglose progresivo de luz a lo largo de la mañana. Por otro lado, el atardecer está previsto para las 18:33 horas, marcando el inicio de la noche con cielos despejados.