Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Previsión diaria

Hoy, Chubut se despertó bajo un cielo parcialmente nuboso, con una situación climática ideal para aquellos que disfrutan de la frescura del invierno. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 7.3°C, asegurando una mañana fresca pero no extremadamente fría. Los vientos soplarán con una velocidad moderada de hasta 28 km/h, aunque no interrumpirán significativamente las actividades al aire libre. Se recomienda llevar un abrigo ligero si planeas estar fuera de casa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de alrededor de 14.7°C, permitiendo disfrutar de una jornada con una brisa agradable. El viento continuará su curso, pero sin intensificarse, mientras que la probabilidad de precipitaciones se mantiene prácticamente nula. Al caer la noche, el panorama permanecerá estable, con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas descendiendo de nuevo hacia los niveles de la mañana.