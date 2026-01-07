Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima hoy

Hoy en Córdoba, se prevé un clima variado durante el día. Por la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 8.9°C. La sensación térmica matutina será agradable, y no se esperan precipitaciones significativas. La humedad se mantendrá en un nivel relativamente alto, favoreciendo una mañana fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, el clima seguirá con condiciones similares a las de la mañana, con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 21.9°C, ofreciendo una tarde agradable, ideal para actividades al aire libre. Hacia la noche, el cielo permanecerá algo nublado, con un leve descenso en las temperaturas. La velocidad del viento se mantendrá estable, variando alrededor de los 11 km/h, proporcionando una brisa moderada.

Observaciones astronómicas

El sol se elevará en el horizonte a las 08:12 AM y se ocultará a las 06:21 PM, permitiendo más de diez horas de luz solar. Durante la noche, la fase lunar visible será del 44%, por lo que la visibilidad estelar será moderada. Estas condiciones son perfectas para una agradable observación de estrellas y la luna.