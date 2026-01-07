Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima Diario

Hoy en la ciudad de Formosa, se prevé un clima con algunas nubes paseando por el cielo. Durante la mañana, las temperaturas estarán en torno a los 7.9°C. La humedad es alta, con un máximo que alcanzará el 96%. Los vientos soplarán de manera moderada con una velocidad de 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, las condiciones no cambiarán drásticamente. Las temperaturas subirán, rozando los 20.5°C. Se mantendrá el ambiente parcialmente nuboso, lo que contribuye a un día agradable para actividades al aire libre, siempre y cuando tomes precauciones por el viento. La humedad seguirá siendo notable, con un mínimo de 41% esperado durante las horas más frescas. Te recomendamos llevar contigo una chaqueta ligera si planeas salir de noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

Un poco de observación astronómica nunca viene mal. El sol despuntará a las 07:37 y se ocultará a las 18:08, permitiéndote disfrutar de aproximadamente 10 horas y 31 minutos de luz del día.