Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Tiempo en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima presentará condiciones de cielo parcialmente nuboso desde la mañana, con temperaturas mínimas de 4.2°C. Las probabilidades de precipitación se mantienen bajas, lo que sugiere que será un día mayormente seco. La humedad promedio estará en un 46%, haciendo que el aire sea relativamente seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C. Los vientos serán moderados, soplando con velocidades de hasta 10 km/h, proporcionando una ligera brisa que refrescará el ambiente. Por la noche, el cielo seguirá presentándose parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura agradable en torno a los 15°C.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

El amanecer en Jujuy se produce a las 06:01, mientras que el atardecer será a las 18:41. Estos horarios nos brindan un día con abundante luz solar para disfrutar de actividades al aire libre.