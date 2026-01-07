Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

miércoles, 7 de enero de 2026

Clima durante la mañana

Este miércoles en La Rioja, el clima será mayormente soleado, ofreciendo un inicio del día con temperaturas frescas alrededor de los 6°C. No se esperan precipitaciones durante la mañana, lo que promete un inicio seco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo favorables con cielos mayormente despejados. Se espera que las temperaturas máximas alcancen alrededor de los 21.1°C, mientras que los vientos, aunque presentes, serán leves, alcanzando velocidades máximas promedio de 10 km/h. La humedad relativa durante el día rondará un 70%, lo que no debería generar incomodidad significativa.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá alrededor de las 08:18 y se pondrá cerca de las 18:35. De esta manera, se podrá disfrutar de una jornada con buena cantidad de sol.