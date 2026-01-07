Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Estado del tiempo

Clima durante la mañana

Este miércoles en La Rioja, el clima será mayormente soleado, ofreciendo un inicio del día con temperaturas frescas alrededor de los 6°C. No se esperan precipitaciones durante la mañana, lo que promete un inicio seco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo favorables con cielos mayormente despejados. Se espera que las temperaturas máximas alcancen alrededor de los 21.1°C, mientras que los vientos, aunque presentes, serán leves, alcanzando velocidades máximas promedio de 10 km/h. La humedad relativa durante el día rondará un 70%, lo que no debería generar incomodidad significativa.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá alrededor de las 08:18 y se pondrá cerca de las 18:35. De esta manera, se podrá disfrutar de una jornada con buena cantidad de sol.