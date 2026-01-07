Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Aviso meteorológico

Hoy en Mendoza, el clima presentará características de un día mayormente estable, comenzando la mañana con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas en las primeras horas del día se moverán entre los 6.6°C y dotarán al ambiente de una frescura notoria, perfecta para aquellos que disfrutan del aire matinal. Se destaca que no hay previsión de precipitaciones significativas en este periodo, lo cual augura un inicio de jornada sin sobresaltos climáticos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas permanecerán bastante constantes. En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto más cálido, aproximadamente 17.5°C. Este moderado aumento térmico elevará la sensación de calidez para los momentos vespertinos. Durante la noche, el clima tenderá a refrescar nuevamente, aunque sin cambios bruscos, finalizando con cielos parcialmente despejados. La humedad fluctuante alcanzará un nivel máximo del 37%, lo cual estará dentro de parámetros habituales para la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer tendrá lugar a las 08:34, mientras que el atardecer culminará a las 18:35. Estos fenómenos naturales ofrecen un excelente escenario para disfrutar de momentos al aire libre, bajo cielos que prometen mantener su claridad general.