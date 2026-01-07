Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima Diario

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 7 de enero de 2026, 06:03

Hoy en la provincia de Misiones, se prevé un clima parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a los 6.8°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad promedio de 8 km/h. La humedad en su máximo será del 97%, lo que puede generar una sensación térmica más templada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Por la tarde y noche, las temperaturas máximas se elevarán hasta los 18.2°C. Se espera que el cielo continúe parcialmente cubierto. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 10 km/h, contribuyendo a un clima tranquilo y agradable. La noche traerá un leve descenso en la temperatura, alcanzando un clima más fresco conforme avance la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda vestir en capas para adaptarse a las variaciones térmicas que se experimentarán a lo largo del día. Asimismo, no olvidar hidratarse adecuadamente debido a la alta humedad, y utilizar protección solar aunque el sol no sea muy intenso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer será a las 7:30 AM, y el atardecer sucederá a las 5:57 PM. Los observadores de la luna podrán disfrutar de su salida a las 5:56 AM y su puesta a las 5:16 PM, lo que podría ofrecer un espectáculo celestial interesante.