Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima actual

En Neuquén, el clima de esta mañana se presentará despejado, ofreciendo un cielo claro y una temperatura mínima de 4.9°C. La sensación térmica será agradable durante las primeras horas del día, permitiendo actividades al aire libre en un entorno de tranquilidad atmosférica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

A medida que avance la tarde, el cielo en Neuquén continuará parcialmente nuboso, con temperaturas alcanzando un máximo de 17°C. Se espera que los vientos puedan alcanzar una velocidad de hasta 27 km/h, ocasionando algunas rachas. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 75%, favoreciendo la percepción de frescura en el ambiente.

Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se aprovecha la claridad que dominara el panorama.